Kayseri'de 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binanın 5. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Mimarsinan Mahallesi Sedef Bulut Caddesi'nde M.D, 14 katlı binanın 5. katındaki evlerinin penceresinden, henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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