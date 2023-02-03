Kayserispor, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

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KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından top kapma ve pres çalışması yaptı.

Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor maçı, 6 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Çotanak Spor Kompleksi Stadı'nda oynanacak.

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