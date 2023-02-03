Kayseri'de Sürdürülebilirlik Çalıştayı'nda gençlerin fikirleri değerlendirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle Sürdürülebilirlik Çalıştayı düzenlendi.

Kayseri Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan KAGİDER Başkanı Emine Erdem, çeşitli etkinliklerle Türkiye'nin farklı illerinde gençlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Çalıştayda yapılacak analizlerle bilgi paylaşımı yapılacağını anlatan Erdem, "Bugün bu çalıştayda çıkan sonuçların çok kıymetli olacağına inanıyorum. Çalıştayı farklı şehirlerde de yaptık. İstanbul, Adana, Gaziantep, Antalya, Samsun, Bursa ve Diyarbakır'da gerçekleştirdik ve aşağı yukarı 350'ye yakın gençle konuştuk. Bugün burada çıkacak çok harika fikirler var ve gençleri her dinlediğimizde hakikaten umut doluyoruz." dedi.

Gönüllülük esasıyla çalıştıklarını vurgulayan Erdem, yaptıkları işin gençlerden geri bildirimler aldıkça daha anlamlı hale geldiğini belirtti.

Erdem, gençleri dinleyip, hayallerini ve görüşlerini paylaşmalarının kendileri için çok kıymetli olduğunu, onlara çok güvendiklerini ifade etti.

Sanofi Türkiye ve Levant Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya ise Sanofi olarak ihtiyacı olan insanlara ilaç ulaştırılması konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Birçok hastalık için ilaç ürettiklerini vurgulayan Kaya, "Kar amacı gütmeden dünyanın en fakir 40 ülkesine 30 hayati ilacı ulaştırmak için projeler yürütüyoruz. Ciddi bir AR-GE gücümüz var. Bunun hiç çaresi olmayan hastalıklar tarafında kullanılması konusunda da çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Çalıştay, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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