Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kayak merkezinde esnafı ziyaret eden ve turistlerle sohbet eden Büyükkılıç, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.



Hisarcık Mahallesi'ndeki esnafı da ziyaret eden Büyükkılıç, taleplerini dinledi ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

- Kocasinan Belediyesi'nin yemleme çalışmaları sürüyor

Kocasinan Belediyesi, kış mevsiminde sahipsiz hayvanlar ile yaban hayvanları için yemleme çalışmasını sürdürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede 92 besleme noktasına haftada 5 kez yiyecek bırakıyor.

Vatandaşların hasta ve yaralı sahipsiz hayvanlara rastlamaları durumunda, Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi'ne ulaşmaları veya 222 70 00 numaralı telefonu aramalarının yeterli olacağı bildirildi.

- Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü etkinlik düzenledi

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce "2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'ndaki etkinlikte, yemleme çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Yemleme faaliyetiyle kış şartlarında yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına destek verildiği belirtilen açıklamada, sulak alanların insanlar ve canlılar için önemine de vurgu yapıldı.

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