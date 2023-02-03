Kayseri'de hakkında 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Ç'yi saklandığı bağ evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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