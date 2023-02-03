Kayseri Jandarma Komutanlığının ocak ayı faaliyetleri açıklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığının ocak ayındaki faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının ocak ayındaki terörle mücadele çalışmaları kapsamında, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine üye olmak suçlarından 8 olayda 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 3'ü ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 4'ünü yakalama çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce 31"kasten yaralama" olayında yakalanan 68 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 45 hırsızlık olayında yakalanan 51 zanlıdan 13'ü ise sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Ocak ayında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve aranması bulunan 441 kişi de yakalandı.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tütün ürünleri kaçakçılığı, izinsiz kazı yapmak, tarihi eser kaçakçılığı, silah imalatı, düzensiz göç, resmi belgede sahtecilik ve parada sahtecilik" suçlarından da 79 şüpheli yakalandı.

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