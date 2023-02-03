Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAGİDER ile işbirliği protokolü imzalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem ile İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesi kapsamında işbirliği protokolü imzaladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem beraberindeki 15 kişilik heyet ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, KAGİDER yönetimini Kayseri'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Heyete, belediyenin çalışmalarıyla Kayseri'nin tarihi ve kültürü hakkında bilgiler aktaran Büyükkılıç, "Kadın girişimcilerin yaptıkları çalışmaları takdir ediyor ve önemsiyoruz. Biz de belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Her zaman yanınızdayız." ifadesini kullandı.

Erdem ise kadının daha çok var olması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, kendilerine destek olan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

​​​​​​​Konuşmaların ardından Büyükkılıç ile Erdem, işbirliği protokolü imzaladı.

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