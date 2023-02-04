Melikgazi ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Kaslar bu şekilde daha çok çalışıyor!

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlara müjdeli haberler vereceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, Kazım Karabekir, Battalgazi, Anbar, Yıldırım Beyazıt ve Çorakçılar mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını hakkında vatandaşları bilgilendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, farklı alanlarda ve yeni projelerle vatandaşların yüzünü güldürmek için çalıştıklarını bildirdi.

Kentsel dönüşümle ilgili çok büyük projeleri hayata geçirdiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Özellikle yakın zamanda güzel büyük bir proje olan Kazım Karabekir bölgemizde ikinci etap çalışmalarını başlatacağız. 90 bin metrekare alanda, 1000 daire içeren Kayseri'nin yine en büyük projelerinden bir tanesi olacak. Bu projelerle ilgili önümüzdeki günlerde bilgilendirme toplantısı yapacağız. Yıldırım Beyazıt ikinci etap çalışması ve Anbar’dakilere de bu müjdeyi verelim. Anbar'da da yeni kentsel dönüşüm projelerimizi de tanıtım toplantısıyla değerli hemşerimize aktaracağız. Çorakçılar'da da küçük bir alanda farklı bir modelde kentsel dönüşüme başlamak istiyoruz. İnşallah orada da vatandaşlarımızla bir araya gelip, anlaştığımız takdirde kentsel dönüşüm projesine başlayacağız."

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