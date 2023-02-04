Kayseri'de eczacı asistanlığı kursu açıldı

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Eczacı Odası iş birliğinde düzenlenen eczacı asistanlığı kursu başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) Sümer Tesisi'nde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK'in 127 branşta kurs verdiğini ifade etti.

Yardımcı asistana da ihtiyaç olduğunu belirten Büyükkılıç, eczacı odasının bu talebini karşılıksız bırakmadıklarını söyledi.

Kursiyerlere iş bulma ve istihdama katkı amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Büyükkılıç, "Bu çalışmaları İŞKUR üzerinden kariyer merkezimizle birlikte organize sanayilerimiz, tüm ticari kuruluşlarımız, üniversitelerimiz gibi paydaşlarımız ile birlikte yürütüyoruz. Şimdi Eczacılar Odası ile bir çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın da Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde ilk defa böyle bir kursun açıldığını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Akın, "İstihdam alanında Kayseri öncü illerden, marka değeri olan bir il. Yine bir ilki başararak hep birlikte güzel bir eğitimin başlangıcını yapacağız. Burada eczacılar tarafından teknik kısım verilecek. KAYMEK eğitmenleri tarafından ise günlük hayatımızda da çok işimize yarayacak etkili iletişim, diksiyon, pazarlama gibi konularda eğitim verilecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 43 kursiyerin eğitimine başlandı.



Kursta eczacıların ihtiyaç duyduğu nitelikli eczacı asistanları yetiştirilerek hem sektörün personel ihtiyacı karşılanacak hem de bu alanda kendini geliştirmek ve çalışmak isteyen vatandaşlara istihdam imkanı sunulacak.



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