Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

N.Ç. (32) yönetimindeki 38 AGP 963 plakalı motosiklet, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda E.K.T'nin (32) kullandığı 38 HU 874 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

N.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi, E.K.T. gözaltına alındı.

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