Melikgazi Belediyesinin 2022 yılı hizmetleri değerlendirildi

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi değerlendirme toplantısında 2022'de hayata geçirilen proje ve çalışmalar konuşuldu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yazılı açıklamasında, geçen yıl temeli atılan 15 projenin şubat-mart aylarında hizmete açılacağını bildirdi.

Çok sayıda okul, sağlık merkezi, sosyal tesis, cami, yol ve park yaptıklarını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizin bir kısmı ile belediyemizde 2022 yılında yaptığımız çalışmalarımızı değerlendiriyoruz. Pazartesi günü meclis toplantımızda 2022 yılı çalışmalarımızı meclis üyelerimiz ile paylaşacağız. Dolu dolu bir yılı geride bıraktık. Referans belediye olarak Türkiye’de ses getirecek projeler gerçekleştirdik. Değerli ekibime teşekkür ederim. Valimize, tüm belediye başkanlarımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve ildeki tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bazı projelerimiz Türkiye’de ilk. Bu nedenle 2022 yılı çok verimli geçti."

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