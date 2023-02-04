İncesu ESKKK Olağan Genel Kurulu yapıldı

Miraç Kandili ne zaman ve hangi ay idrak edilecek?

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin (ESKKK) Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Belediye düğün salonundaki genel kurula Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Ticaret İl Müdür Vekili Gazi Dinçaslan, ilçe kooperatif başkanları ve kooperatif ortakları katıldı.

İncesu ESKKK Başkanı Fevzi Aykar, 2021 yılında 33 milyon lira kredi sağlanırken 2022 yılı sonu itibarıyla 77 milyon kredi kullandırıldığını ifade etti.

Başka adayın çıkmadığı genel kurulda Fevzi Aykar'ın başkanlığında Ufuk Kocaeren, Atilla Okay, Bekir Anadut ve Ahmet Hayır'ın yönetim kurulunda yer aldığı liste göreve seçildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.