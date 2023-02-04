İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

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Salon: Develi Murat Kocatürk

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Eser Türkoğlu

Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Abdullah Çam, İbrahim Emet, Miskevich Radzivon, Stankovic Mihajlo, Synytsia Yuri (Alperen Demirciler, Ali İhsan Heper, Berkan Bozan, Mehmet Susam, Boyanov Apostol, Berkan Eryüz, Yusuf Eken, Hamdi Erkan)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke Murilo, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Bahov Dimitri, Arthur Voukeng (Burak Çevik, Fatih Yörümez, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Erenhan Can, Fatih Cihan, Halit Kurtuluş, Berk Dilmenler)

Setler: 25-19, 27-25, 27-25

Süre: 89 dakika (21, 33, 35)





KAYSERİ (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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