Salon: Develi Murat Kocatürk
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Eser Türkoğlu
Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Abdullah Çam, İbrahim Emet, Miskevich Radzivon, Stankovic Mihajlo, Synytsia Yuri (Alperen Demirciler, Ali İhsan Heper, Berkan Bozan, Mehmet Susam, Boyanov Apostol, Berkan Eryüz, Yusuf Eken, Hamdi Erkan)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke Murilo, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Bahov Dimitri, Arthur Voukeng (Burak Çevik, Fatih Yörümez, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Erenhan Can, Fatih Cihan, Halit Kurtuluş, Berk Dilmenler)
Setler: 25-19, 27-25, 27-25
Süre: 89 dakika (21, 33, 35)
KAYSERİ (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.