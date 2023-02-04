Kırıkkale'de MHP "Cumhuriyetin 100. Yılında 2023 Üye Katılım Programı" düzenledi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de MHP İl Başkanlığınca "Cumhuriyetin 100. Yılında 2023 Üye Katılım Programı" düzenlendi.

MHP Milletvekili Halil Öztürk, Başpınar Spor Salonu'ndaki programda, kalbi millet ve vatan hassasiyetiyle çarpanların Türkiye'deki gelişmeler karşısında teyakkuzdayken çıkarları heba olanların, gelecekleri kararanların Türkiye’yi içten içe çökertmeye çalıştığını söyledi.

Öztürk, "Bu yüzden diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün ilke ve esaslarıyla bütün kurum ve kurallarıyla geleceğin Türkiye’sini, bölgesinde akıl danışılan, söz sahibi olan süper güç ülke Türkiye olmasını amaçlayan bir Cumhur İttifakı var.” dedi.

MHP İl Başkanı Murat Abalı da "Bugün Kırıkkale’de yaktığımız bu ateş, anlamlı bir ateş. Türkiye’nin Yüzyılı olacak önümüzdeki yıllarda ‘lider ülke Türkiye’ hedefine ulaşmak için Kırıkkale’den ‘2023 Yılında, 2023 Üye Katılım Programı’ düzenlemek istedik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından partiye yeni katılanlara rozet takıldı.

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