Anadolu Ateşi Kayseri'de sahne aldı

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KAYSERİ (AA) - Anadolu Ateşi topluluğu, Erciyes Kültür Merkezi'nde gösteri sundu.

ABD, Rusya ve Çin başta olmak üzere 110'dan fazla ülkede sergiledikleri gösterilerle Anadolu'nun kültürel tarihi ve müziğini sahneye taşıyıp tanıtımına katkı sunan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Kayseri'de sahne aldı.

Topluluk, ilhamını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alarak hazırlanan koreografi ile Türkiye'nin çeşitli yörelerine özgü dans gösterisi gerçekleştirdi.

Dans topluluğunun gösterisine, izleyiciler de alkışlarla eşlik etti.

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