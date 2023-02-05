Kayseri'de uyuşturucu zanlısı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltın alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Argıncık Mahallesi'nde bir ikamete düzenlenen operasyonda E.H. yakalandı, evde yapılan aramada 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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