Talas'ta kültür sanat etkinlikleri şubatta da sürecek

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesinin şubat ayındaki kültür sanat etkinlikleri Yasin Pişgin söyleşisi ile başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilahiyatçı yazar Yasin Pişgin'in "Hz. Peygamber ve Farkındalık" konulu söyleşisi, 8 Şubat Çarşamba saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

Etkinliklerinin ikinci programı 16 Şubat Perşembe saat 19.30'da Cahit Zarifoğlu'nun "Yaşamak" isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.

Yazar ve aile danışmanı Hatice Kübra Tongar ise 18 Şubat Cumartesi 18.00'de "Çocuklarımızın Hayatında Bıraktığımız İz: Çeyiz" söyleşisiyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak.

24 Şubat Cuma saat 19.30'da Türk Sanat Müziği besteci ve yorumcusu Amir Ateş ile grubunun vereceği konserde Kayseri şarkıları seslendirilecek. Bu 4 etkinlik, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Şubat ayının son programı ise gazeteci yazar Yusuf Kaplan'ın "28 Şubat Sürecinden 2023 Türkiye'sine" konulu söyleşisi olacak. 27 Şubat Pazartesi günü saat 19.30'da başlayacak söyleşi Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Etkinlikler ücretsiz izlenecek.

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