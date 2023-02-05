Kayseri'den kısa kısa

Harvard öğrencilerini bile zorlayan dünyanın en kısa zeka testi: 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) yapıldı.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyeti Başkanı Mehmet Büyüksimitci başkanlığındaki toplantıya, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri katıldı.

Toplantıda 2022 bütçesi ve 2023 yılında yapılacak yatırımlar görüşülerek karara bağlandı.

Büyüksimitci, Mimarsinan OSB'nin Türkiye'ye örnek teşkil eden bir bölge olduğunu belirtti.

Bölgede 12 yeni parsel üretildiğini açıklayan Büyüksimitci, yeni parsellerin kura yöntemi ile tahsis edileceğini, bakanlıkla görüşmelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyuru yapılacağını kaydetti.

Çarşıbaşı ise bölgede 331 firmanın üretim yaptığını ve 9 bin 372 kişiye istihdam sağlandığını vurguladı.

- Sarraflar Derneğinde görev dağılımı yapıldı

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yeni yönetimi görev dağılımını yapıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Cemal Demircioğlu, birlik ve beraberliği güçlendirmek için gayret göstereceklerini belirtti.

Cemal Demircioğlu başkanlığında toplanan Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu'nda Murat Gencer, Osman Bezircioğlu ve Mustafa Savranlar, başkan yardımcısı, Derviş Bacak genel sekreter, Lütfi Çevik, Murat Evyakan, Fatih Gülsoy, İbrahim Çiçek ve Zikrullah Taflı yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

- Çolakbayrakdar Kocasinan Akademi Yenişehir Sosyal Tesisi'ni ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Yenişehir Sosyal Tesisi'ni ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi’ndeki Kocasinan Akademi'yi ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, kursiyerlerle sohbet etti.

Kadın elbise dikimi, aşçılık, pastacılık, iğne oyası kurslarında el emeği ürünleri inceleyen Çolakbayrakdar, hem kursiyerlere hem de eğitmenlere emekleri için teşekkür etti.

Çolakbayrakdar, eğitim, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında 7'den 70'e herkese daha iyi hizmet verdiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.