Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadelesini sürdürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler merkez ve ilçeler dahil 156 araç ve 328 personel ile kardan kapanan yolları açma faaliyetlerini yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ilçelerden Tomarza'da 30, Bünyan'da 12, Talas'ta 3, Yahyalı'da 5, Develi'de 20, Sarız'da 20 ve Pınarbaşı'ndaki 22 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'de 147 milyon işlem yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım AŞ'ye bağlı araçlardan geçen yıl 147 milyon işlem gerçekleştirildi.

Raylı sistem tramvay araçları ile 5,5 milyon kilometre yol kat edilerek 45 milyon yolcu, otobüsler ile de 62 milyon kilometre yol alınarak yaklaşık 99 milyon yolcuya hizmet verildi.

Kent İçi Ulaşım Bisikleti (KAYBİS) araçlarıyla 521 bin kişinin kullanımında 3 milyon 38 bin kilometre yol kat edildi.

Kayseri'deki otoparkları da 3 milyon 196 bin araç kullandı.

- Başkan Palancıoğlu Melikgazi'deki yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hunat Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek yol, otopark ve trafik sorununu ortadan kaldıracak yeni çalışmaya başlayacaklarını açıkladı.

Palancıoğlu, mahalledeki bir binanın bakım onarım çalışmasından sonra Hunat Gençlik Merkezi ve Akıl Küpü Kütüphanesine dönüştürüleceğini, merkezde gençler ve kadınlar için etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yenilenen taksi durağındaki taksicileri de ziyaret eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Şehir merkezi misafir odamız sloganıyla şehir merkezinde son 3,5 senedir nitelikli çalışmalar yürütüyoruz. Hunat bizim için son derece önemli. Mahallede ömrünü tamamlamış Dedeman Okulu'nu yeni bir okula taşıyarak bu alanda güzel bir yeşil alan projesine imza attık. Okulun yanında bulunan eski taş bina olan Nazmi Toker Okulunu da restore ederek sanat ve kültürel etkinliklerin yapılacağı Güzel Sanatlar Merkezi yapıyoruz."

- Kayseri Bilim Merkezi'ndeki "Kış Bilim Kampı" tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kayseri Bilim Merkezi'nde 4 dönemlik Kış Bilim Kampı tamamlandı.

Kampın dört döneminde de eğitici atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, kampı tamamlayarak sertifika aldı.

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