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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

AA

Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezi Erciyes'te pistler hafta sonu yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "İç Anadolu'nun zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda hafta sonu olmasının da etkisiyle pistlerde yoğunluk yaşandı.

Pistleri dolduran yerli ve yabancı ziyaretçiler, Tekir, Hisarcık, Hacılar ve Develi kapılardaki tesislerde, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Modern liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 21 bin 300 metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan ikisi gondol 18 mekanik tesis ağıyla misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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