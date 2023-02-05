Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesinin genel kurulu yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Yavuz yeniden seçildi.

Gültepe Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurulda 3 liste ile seçime gidildi.

Seçim sonunda 175 oy alan mevcut başkan Ali Yavuz yeniden seçildi.

Diğer adaylardan Yılmaz Üçkan 106, Mete Kurt ise 28 oy aldı.

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