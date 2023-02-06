Depremin hissedildiği Kayseri'de bazı evler zarar gördü

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KAYSERİ (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Kayseri'de kırsal mahallelerde 2 ev ve bir ahır hasar gördü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri Valiliği koordinesinde oluşturulan kriz merkezinde tüm ilçelerle görüştüklerini bildirdi.

Büyükkılıç, "Develi ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde 2 ev, Sarız Dayıoluk Mahallesi'nde bir ahır ağır hasar almış, 4 hayvan telef olmuştur. Şükürler olsun ki bunların dışında şehrimizde herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Ulaşamadığımız yer, kapalı olan yolumuz bulunmamaktadır." ifadelerini aktardı.

Öte yandan kent merkezinde bir binanın güvenlik kamerası, deprem anındaki sarsıntıyı kaydetti.

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