Kayserispor, Onur Bulut'un sözleşmesini 3 yıl uzattı

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KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü, Onur Bulut'un sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Onur Bulut'un 3 yıllık sözleşmesinin bu sabah Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı "geçmiş olsun" dileği de iletildi.

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