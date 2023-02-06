Kırşehir'de Türk Kızılayın kan bağışı tırında yoğunluk yaşandı

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KIRŞEHİR/KAYSERİ (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Kırşehir'de Türk Kızılayın kan bağışı tırında yoğunluk oluştu.

Türk Kızılayın vatandaşları kan bağışına davet etmesi üzerine Cacabey Meydanı'nda daha önce kurulan bağış tırına gelen vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Bağışta bulunanlardan Mustafa Remzi Ekinci, "Ben Değirmenkaşı köyünden geldim. Deprem olduğunu duydum, köyden hemen çıktım, kan bağışı yapmaya geldim." dedi.

Salih Atalay da deprem bölgelerinden gelen haberlere üzüldüğünü belirterek, "Radyo anonslarından kan ihtiyacı olduğunu duydum ve Kızılay tırına geldim. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Vatandaş olarak elimizden bu geliyor, bunu yapıyoruz." diye konuştu.

Baki Yılmaz ise depremi duyar duymaz kan bağışına geldiğini ifade ederek, vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

- Eğitim camiasına kan bağışı çağrısı

Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla eğitim camiasını kan bağışına davet etti.

Karaköse, yazılı açıklamasında, enkazda kalan depremzedelere ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Türk Kızılay tarafından yapılan açıklamada, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğu ancak ilerleyen saatlerde kan ve kan ürünlerine ihtiyaç duyulabileceğinin aktarıldığını anımsatan Karaköse, tüm öğretmenleri ve eğitim camiasını Türk Kızılayın kan merkezlerinde bağışta bulunmaya davet etti.

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