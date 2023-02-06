Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi

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KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş'ta Pazarcık merkezli ilk depremin ardından Elbistan merkezli gerçekleşen 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kayseri'de de hissedildi, kentte bazı binalarda hasar oluştu.

Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta bulunan 13 katlı bina, ağır hasar nedeniyle ekiplerce tahliye edildi.

Bölgeye şerit çeken ekipler, vatandaşları uzaklaştırdı.

Hasarlı binanın yanında bulunan özel hastanedeki hastalar da tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edildi.

Deprem, kentte bulunan bazı bina ve iş yerleri ile bir caminin minaresinde de hasara neden oldu.

Kar yağışının da etkili olduğu kentte bazı vatandaşlar, tedbir amaçlı binaların önünde ve araçlarında bekliyor.

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