Kayseri'de deprem nedeniyle eve giremeyen vatandaşlar belediyenin sosyal tesislerinde ağırlanıyor

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KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği Kayseri'de evlerine giremeyen vatandaşlar belediyenin sosyal tesislerinde misafir ediliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık ve Elbistan depremlerinin şiddetli hissedildiği kentte evleri hasar gören ve korkudan eve giremeyen vatandaşlara kucak açtı.

Kar yağışının da etkili olduğu ilde vatandaşlar, belediyenin sosyal tesislerine sığındı. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ne gelen vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulunuluyor.

Ailesiyle merkeze gelen emekli öğretmen Nurten Kavuncuoğlu, AA muhabirine, daha önce bu kadar şiddetli bir depremle karşılaşmadıklarını anlattı.

Ailece geldiklerini ve geceyi burada geçireceklerini belirten Kavuncuoğlu, "Evde korkuyoruz. Dışarısı da çok soğuk. Kar yağıyor. Bizlere burayı açtıkları için yetkililere teşekkür ederim." diye konuştu.

Rıza Çam ise kentte sabaha karşı ve öğleden sonra iki şiddetli depremin hissedildiğini, ailece spor merkezine geldiklerini dile getiren Çam, "Vatandaşlar hep burada, oturuyoruz. İnşallah bundan sonra olmaz. Allah'tan duamız bu." dedi.

Keziban Boşçalı ise yaşanan depremde ölümden kurtulduklarını, buraya sığındıklarını belirterek, "Yetkililerden Allah razı olsun. Çok şükür burası var." ifadesini kullandı.

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