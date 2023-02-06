Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar nedeniyle trafiğe kapandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı.

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Pınarbaşı-Göksun arasındaki bölümünde tır geçişine izin verilmiyor.

Yolun Göksun-Kahramanmaraş bölümü ise tüm araçlara kapatıldı.

Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışma yapıyor.

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