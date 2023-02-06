Kayseri'de deprem sırasında panikle yaralanan 30 vatandaş hastaneye başvurdu

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Erciyes Üniversitesi hastanelerine 30 vatandaşın, panikten yaşanan yaralanmalarla başvurduğunu bildirdi.

Erşan, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından bazı vatandaşların panik yaşadığını belirtti.

Sağlık birimlerinde tüm tedbirleri aldıklarını anlatan Erşan, şu bilgileri verdi:



"Yangın merdivenlerinden inerken kafasını, kolunu çarpanlar gibi travmayla gelenler var. Üniversite hastanesine 30 civarında bu şekilde vatandaşın başvurduğunu öğrendik. Şu anda Kahramanmaraş'a, Malatya'ya, Hatay'a destek vermek adına birçok ekibimizi yönlendirdik. Onun dışında da gelecek hastalar için de vaziyet aldık. Üniversitede, Şehir Hastanesinde, Devlet Hastanesinde alanlar oluşturduk, yoğun bakım birimlerimizi, servis yataklarımızı personelle destekleyerek güçlendirdik."

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