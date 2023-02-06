Kayseri'den deprem bölgesine 50 bin ısıtıcı ve iş makinesi ile personel desteği

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki bir ısıtıcı firmasınca depremzedelere ulaştırılmak için hazırlanan 50 bin ısıtıcının ilk tırı yola çıktı.

Kumtel Firması'ndan yapılan açıklamada, depremden etkilenen ve ağır kış şartları altında bulunan depremzedelere ulaştırılmak üzere 50 bin ısıtıcının AFAD ile koordinasyon halinde yola çıktığı, toplam 10 tırın bölgeye gönderileceği bildirildi.

Öte yandan Kocasinan ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye ekipleri ve iş makinelerinin Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktığını belirtti.

Talas Belediyesi de deprem bölgesindeki vatandaşların ve görev yapan arama kurtarma ekiplerinin gıda ve diğer temel ihtiyaçları için 4 araçlık yardım konvoyu Kahramanmaraş'a uğurladı.

Mobil mutfak olarak hizmet verecek araçlarla birlikte 12 personel görevlendirildi.

Yeşilhisar Belediyesi de 10 kişilik ekibini Osmaniye'ye arama kurtarma için sevk etti.





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