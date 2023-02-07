İç Anadolu'dan deprem bölgelerine personel, araç ve yardım malzemesi desteği

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Sivas ve Yozgat'tan, Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı bölgelere kurtarma ekibi, araç ve yardım malzemesi gönderildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'a 77 personelle 7 özel ambulans, Gaziantep'e 2, Hatay'a 4 sağlık ekibi gönderildi.

Adıyaman'a 2 uçak ambulans, Malatya'ya ise 2 sağlık ekibi ile 81 UMKE personeli ve malzeme kamyoneti bölgeye hareket etti.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürü Bahattin Karaköse, sosyal medya hesabından, "Deprem bölgesinde oluşan içme suyu ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla tüm eğitim camiamızı Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesinde oluşturduğumuz su toplama merkezine su bağışı yapmaya davet ediyoruz." paylaşımında bulundu.

- Kırıkkale

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye bünyesinde oluşturulan 30 kişilik gönüllü ekip, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde görev almak üzere Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine hareket etti.

Kırıkkale İl Müftülüğünden 13 kişilik ekip de İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'la Kahramanmaraş'a gitti.

- Nevşehir

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, belediye tarafından oluşturulan 19 kişilik ekip ile minibüs ve kamyon, AFAD koordinesinde görev almak üzere Hatay'a uğurlandı.

Nevşehir Valiliği koordinesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında vatandaşlar, gıda, battaniye, kışlık giyecek, ısıtıcı ve diğer ihtiyaç malzemelerini Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'na getirerek görevlilere teslim ediyor.

Burada, görevlilerce tasnif edilen malzemeler paketlenerek nakledilmeye hazır hale getiriliyor.

Vatandaşlardan Metin Süt, herkesin depremzedeler için tek yürek olduğunu belirterek, "Yardım malzemelerini teslim ettik. Devletimizin eliyle yerlerine ulaşacak. Birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece zorlukların üstesinden daha kolay geliriz." dedi.

Tasnif çalışmalarına destek veren görevli İsmail Batuhan Çalışkan da depremde zarar gören vatandaşlar için milletçe el ele verildiğini ifade ederek, "Halkımızın getirdiği yardım malzemelerini afet yerlerine gönderiyoruz. Milletimizin yüceliği afet gibi durumlarda görülüyor. Zor günlerde birlik olmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

- Kırşehir

Kırşehir'de Kaman Belediyesi, deprem bölgesine kepçe, kamyon ve itfaiye aracı gönderdi.

Araçlar, 6 personelle Hatay'da çalışmak üzere yola çıkarıldı.

- Niğde

Niğde'de Valilik ve Belediye koordinesinde başlatın yardım kampanyalarına vatandaşların desteği sürüyor.

Dün 2 tır yardım malzemesinin deprem bölgesine gönderildiği kentte, bugün toplanan su ve gıda malzemeleri de bölgeye ulaştırılacak.

Öte yandan sağlık, itfaiye, AFAD ve İl Özel İdaresinden 40 araç, 312 personel ve 16 iş makinesi de deprem bölgelerine sevk edildi. Ayrıca çadır, battaniye, gıda malzemesi, çarşaf, ısıtıcı ve bir tır ekmek de bölgeye gönderildi.

- Sivas

Sivas'tan da deprem bölgelerine 21 kurumdan 472 personel, 76 araç gönderildi.

Diğer yandan Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi koordinesinde başlatılan yardım kampanyası de devam ediyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşların göndermek istediği yardım malzemeleri, emniyet ekipleri tarafından adreslerden alınarak Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde toplanıyor.

Kampanya kapsamında toplanan battaniye, ısıtıcı, çocuk bezi, mama, bot, su ve giysiler tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor.

- Yozgat

Yozgat Belediyesi personeli ve gönüllülerden oluşan 70 kişilik ekip, Cumhuriyet Meydanı'ndan minibüslerle deprem bölgesine gönderildi.

AFAD Yozgat İl Müdürlüğünce bölgeye gönderilmek üzere 10 tır çadır, battaniye ve ısıtıcı hazırlandı. İl Sağlık Müdürlüğünce de 1 tır ilaç deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanıyor.

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