Deprem bölgesinden Kayseri'ye 368 yaralı ve hasta getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesinden Kayseri'ye 368 yaralı ve hasta getirildi

AA

Deprem bölgesinden Kayseri'ye 368 yaralı ve hasta getirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerden şu ana kadar 368 yaralı ve hastayı kabul ettiklerini söyledi.

Erşan, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, çok büyük bir afet yaşadıklarını, depremin ardından bölgeye 8 UMKE timi ve 45 sağlık ekibini görevlendirdiklerini aktardı.

Bunlardan 25'inin deprem bölgesinde sabit görev yapacağını ifade eden Erşan, diğer 20'sinin sevk ekibi olarak çalışacağını söyledi.

Afet bölgelerinden yaralı ve hasta nakilleri gerçekleştiğini belirten Erşan, şunları kaydetti:

"İlimiz de bu bölgelere yakın olduğu için Kayseri ciddi bir rol üstlenmiş durumda. Hızlıca Şehir Hastanemizde, üniversite hastanemizde, devlet hastanemizde, ilçelerimizde rezerv olarak kapasiteler oluşturduk. Şu anda 1826 servis yatağımız hazır vaziyette. Toplam 131 yoğun bakım yatağı oluşturduk. Acil servislerimizin, yoğun bakımlarımızın da güçlü olması lazım. Bu bölgede, özellikle büyük hastanelerimizde, başhekimlerimiz hızlıca aksiyon alarak cerrahi müdahale gerektiren vakalar dahil ekiplerini arttırdılar. Orada çalışan personelimizin sayıları da artırılarak gelecek olan yaralılara hızlıca müdahale etmek için vaziyet aldılar."

Kayseri'ye getirilen yaralı ve hasta sayısına ilişkin de bilgi veren Erşan, "Afet bölgesinden yaralıların akışıyla birlikte ilimizde şu ana kadar 368 yaralı ve hastamızı kabul ettik. Yaralılarımızdan 74'ü yoğun bakım ünitesinde şu anda takip ediliyor. Bunlardan da 37'si yeni doğan ve çocuk hastalarımız. 80 hastamızı taburcu ettik. Taburcu olan hastalarımızla alakalı da burada onlara da imkan sağlamak gerekiyor. Valiliğimizin koordinesinde hasta yakınları ve taburcu olan hastalarımız için de yine misafirhaneler oluşturuldu. Onların hem barınma hem de gıda ihtiyaçlarını karşılayacakları alanlar oluşturuldu." diye konuştu.

Erşan, gelecek bütün yaralılara müdahale edecek durumda hazır olduklarını dile getirdi.

- Yaralı 3 depremzede hayatını kaybetti

Durumu ağır vatandaşlar olduğunu da kaydeden Erşan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşanılan çok ağır, büyük bir hadise. Maalesef kaybettiğimiz vakalarımız da oldu. Şehir Hastanesinde 2, üniversitede bir vefatımız var. Durumu ağır olan vakalarımızla birlikte biraz takiple, tedaviyle taburcu olacak vatandaşlarımız da var aralarında. Bunların bir kısmı zaten ayakta gelen. Kendi araçlarıyla gelen vatandaşlar da oldu, az bir kısmı. O bölgede, hastanelerimizdeki durumdan dolayı tahliye edilmesi gerekenleri, belediyemizin desteğiyle görevlendirdiğimiz otobüsler ve minibüslerle aldığımız vakalar da oldu. Özellikle Afşin bölgesinden. O vakalarımız da hızlıca takipleri, tedavileri yapılarak servise alındı, bazıları taburcu edildi."

Erşan, Kayseri'de deprem anında panikle koşturmaca sırasında travma yaşayan vatandaşları üniversite ve Şehir Hastanesinde takip ettiklerini de anlattı.

Kentteki hastanelerde yıkıma ilişkin hiçbir problem olmadığını, deprem bölgesine çok daha yakın olan Sarız ilçesinde sıva çatlakları olduğunu kaydeden Erşan, şu an bütün hastanelerin faal olduğunu ve gelen vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremin hissedildiği Kayseri'de vatandaşlar, geceyi cami ve sosyal tesislerde geçirdi
YEREL HABERLER Depremin hissedildiği Kayseri'de vatandaşlar, geceyi ...
İç Anadolu'dan deprem bölgelerine personel, araç ve yardım malzemesi desteği
YEREL HABERLER İç Anadolu'dan deprem bölgelerine personel, araç ve ...
Kayserispor'dan afet bölgesine kışlık giysi ve malzeme desteği
YEREL HABERLER Kayserispor'dan afet bölgesine kışlık giysi ve ...
Kayseri'den deprem bölgesine 50 bin ısıtıcı ve iş makinesi ile personel desteği
YEREL HABERLER Kayseri'den deprem bölgesine 50 bin ısıtıcı ve iş ...
Kahramanmaraş merkezli depremler Kayseri'nin ilçelerinde de hissedildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli depremler Kayseri'nin ...
Kayseri'de deprem sırasında panikle yaralanan 30 vatandaş hastaneye başvurdu
YEREL HABERLER Kayseri'de deprem sırasında panikle yaralanan 30 ...
Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar nedeniyle trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar nedeniyle trafiğe ...
Kayseri'de deprem nedeniyle eve giremeyen vatandaşlar belediyenin sosyal tesislerinde ağırlanıyor
YEREL HABERLER Kayseri'de deprem nedeniyle eve giremeyen vatandaşlar ...
Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ...
Kırşehir'de Türk Kızılayın kan bağışı tırında yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de Türk Kızılayın kan bağışı tırında ...
Kayserispor, Onur Bulut'un sözleşmesini 3 yıl uzattı
YEREL HABERLER Kayserispor, Onur Bulut'un sözleşmesini 3 yıl uzattı
Kayserispor, Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme ...
Depremin hissedildiği Kayseri'de bazı evler zarar gördü
YEREL HABERLER Depremin hissedildiği Kayseri'de bazı evler zarar ...
Kahramanmaraş’taki deprem İç Anadolu’da da hissedildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’taki deprem İç Anadolu’da da hissedildi
Kayseri ve Nevşehir'de okullar 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Kayseri ve Nevşehir'de okullar 1 gün ara verildi
Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın ...
Kayseri Atletik Spor - Bahçelievler Belediye Spor Kulübü: 2-3
YEREL HABERLER Kayseri Atletik Spor - Bahçelievler Belediye Spor ...
Kayseri'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesinin genel kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri ...
Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
YEREL HABERLER Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
(Görüntülü)SÖMESTİRİN SON GÜNÜNDE ERCİYES&#039;TE YOĞUNLUK
YEREL HABERLER (Görüntülü)SÖMESTİRİN SON GÜNÜNDE ERCİYES'TE ...
Sömestirin son gününde Erciyes'te yoğunluk
YEREL HABERLER Sömestirin son gününde Erciyes'te yoğunluk
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.