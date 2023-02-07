Deprem bölgesinden Kayseri'ye 368 yaralı ve hasta getirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerden şu ana kadar 368 yaralı ve hastayı kabul ettiklerini söyledi.

Erşan, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, çok büyük bir afet yaşadıklarını, depremin ardından bölgeye 8 UMKE timi ve 45 sağlık ekibini görevlendirdiklerini aktardı.

Bunlardan 25'inin deprem bölgesinde sabit görev yapacağını ifade eden Erşan, diğer 20'sinin sevk ekibi olarak çalışacağını söyledi.

Afet bölgelerinden yaralı ve hasta nakilleri gerçekleştiğini belirten Erşan, şunları kaydetti:

"İlimiz de bu bölgelere yakın olduğu için Kayseri ciddi bir rol üstlenmiş durumda. Hızlıca Şehir Hastanemizde, üniversite hastanemizde, devlet hastanemizde, ilçelerimizde rezerv olarak kapasiteler oluşturduk. Şu anda 1826 servis yatağımız hazır vaziyette. Toplam 131 yoğun bakım yatağı oluşturduk. Acil servislerimizin, yoğun bakımlarımızın da güçlü olması lazım. Bu bölgede, özellikle büyük hastanelerimizde, başhekimlerimiz hızlıca aksiyon alarak cerrahi müdahale gerektiren vakalar dahil ekiplerini arttırdılar. Orada çalışan personelimizin sayıları da artırılarak gelecek olan yaralılara hızlıca müdahale etmek için vaziyet aldılar."

Kayseri'ye getirilen yaralı ve hasta sayısına ilişkin de bilgi veren Erşan, "Afet bölgesinden yaralıların akışıyla birlikte ilimizde şu ana kadar 368 yaralı ve hastamızı kabul ettik. Yaralılarımızdan 74'ü yoğun bakım ünitesinde şu anda takip ediliyor. Bunlardan da 37'si yeni doğan ve çocuk hastalarımız. 80 hastamızı taburcu ettik. Taburcu olan hastalarımızla alakalı da burada onlara da imkan sağlamak gerekiyor. Valiliğimizin koordinesinde hasta yakınları ve taburcu olan hastalarımız için de yine misafirhaneler oluşturuldu. Onların hem barınma hem de gıda ihtiyaçlarını karşılayacakları alanlar oluşturuldu." diye konuştu.

Erşan, gelecek bütün yaralılara müdahale edecek durumda hazır olduklarını dile getirdi.

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Durumu ağır vatandaşlar olduğunu da kaydeden Erşan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşanılan çok ağır, büyük bir hadise. Maalesef kaybettiğimiz vakalarımız da oldu. Şehir Hastanesinde 2, üniversitede bir vefatımız var. Durumu ağır olan vakalarımızla birlikte biraz takiple, tedaviyle taburcu olacak vatandaşlarımız da var aralarında. Bunların bir kısmı zaten ayakta gelen. Kendi araçlarıyla gelen vatandaşlar da oldu, az bir kısmı. O bölgede, hastanelerimizdeki durumdan dolayı tahliye edilmesi gerekenleri, belediyemizin desteğiyle görevlendirdiğimiz otobüsler ve minibüslerle aldığımız vakalar da oldu. Özellikle Afşin bölgesinden. O vakalarımız da hızlıca takipleri, tedavileri yapılarak servise alındı, bazıları taburcu edildi."

Erşan, Kayseri'de deprem anında panikle koşturmaca sırasında travma yaşayan vatandaşları üniversite ve Şehir Hastanesinde takip ettiklerini de anlattı.

Kentteki hastanelerde yıkıma ilişkin hiçbir problem olmadığını, deprem bölgesine çok daha yakın olan Sarız ilçesinde sıva çatlakları olduğunu kaydeden Erşan, şu an bütün hastanelerin faal olduğunu ve gelen vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

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