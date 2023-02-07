OSB Başkanı Yalçın sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısında bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, AFAD koordinasyonunda tüm sanayicileri deprem bölgesine yardımda bulunmaya davet etti.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katkı sunmak için hazırlıkları tamamladıklarını, OSB itfaiyesinden 7 personel ve 2 araçtan oluşan ekibin yola çıktığını belirtti.

Yaşanan depremin çok büyük alanı etkilediğine dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Kayseri OSB sanayicisine böyle büyük bir deprem karşısında ihtiyaç duyanlara yardım eli uzatma çağrısında bulunuyoruz. Sanayicilerimiz tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımların koordinasyonunun sağlanabilmesi bakımından Kayseri OSB'nin 03523211100 numaralı telefonundan ve sosyal medya hesaplarından bilgi alınabilecek. Kayseri gibi birçok ilimizde hissedilen deprem ve sonrasında meydana gelen artçı sarsıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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