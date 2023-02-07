Erciyes Üniversitesinden depremzedelere yardım eli

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun başkanlığında oluşturulan Acil Durum Koordinasyon Kurulu, deprem bölgesinde yaraları sarmak için çalışma başlattı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde 450 servis, 70 acil, 30 yoğun bakım yatağı depremden etkilenen yaralıların tedavisi için hazır hale getirildi.

Şu ana kadar deprem bölgesinden sevk edilen 92 yaralının tedavisi sürüyor, 28 yaralı ise taburcu edildi.

ERÜ'de ayrıca bölgeden gelen hasta yakınları için Süleyman Demirel Spor Salonu'nda 450 kişilik yatak yeri düzenlenerek, hasta yakınlarının yemek ve konaklama ihtiyaçları karşılanıyor.

ERÜ Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından deprem bölgesine teknik destek ekibi hazırlanarak, AFAD koordinasyonuna hazır hale getirildi.

Afetzedeler için yardım kampanyasının başlatıldığı ERÜ'de, doktor ve hemşireler ile ERÜ Genç Kızılay gönüllülerinden oluşan bir ekip başta ilaç olmak üzere, yiyecek ve kıyafetten oluşan yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırmak üzere yola çıkarıldı.

İklime uygun kullanılmamış mont, bot, yağmurluk, uyku tulumu, mat, çorap, atkı, bere ve eldiven ile battaniye, hijyen ürünleri, bebek bezi, çocuk maması, ışıldak ve oyuncak gibi yardım malzemeleri Üniversite Garaj Amirliği'nde toplanarak bölgeye ulaştırılacak.

Öte yandan, ERÜ'ye ait spor salonları ve sosyal tesisler ilk günden bu yana personel, öğrenci ve vatandaşların kullanımı için açıldı.

Tesislerde gece boyu çorba ve çay ikram ediliyor.

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