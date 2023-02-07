Kayseri'de anne ve evladının depremde yıkılan minare aleminden kurtulduğu an kameraya yansıdı

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KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Kayseri'de, deprem anında camiden çıkan bir kadın ile çocuğun, yıkılan minare aleminden kurtulmasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Elbistan merkezli depremin hissedildiği Kayseri'de bazı kişiler, depreme Talas ilçesinde bulunan Abdülhamid Han Camisi'nde yakalandı.

Sarsıntıyı hissedenler camiden çıktığı sırada minarenin alemi yıkıldı.

Alemin, kadın ile çocuğun bir adım arkasına düşmesini güvenlik kamerası kaydetti.

Beldeye ekiplerince etrafına şerit çekilen cami geçici olarak ibadete kapatıldı.

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