Depremin hissedildiği Kayseri'de belediyeler vatandaşlara kucak açıyor

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KAYSERİ (AA) - ​Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile deprem dolayısıyla geceyi tesislerde geçiren vatandaşları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar ile Abay, vatandaşlarla sohbet etti.

Çolakbayrakdar, "Bütün imkanlarımızla ne varsa vatandaşımıza hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Çolakbayrakdar, 100'e yakın noktada güvenli toplanma alanı bulunduğunu, 5 ekibin sürekli çorba dağıttığını aktardı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede evlerine girmeyen vatandaşlar için Millet Kıraathanesi, Hacılar Kafe Restoran, Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi ve okulların açık olduğunu, vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunduklarını ifade etti.

Özdoğan, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek için bir ekskavatör ve 4 kişilik ekip gönderdiklerini de aktardı.



Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Vali Gökmen Çiçek'in talimatları ile Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı olarak kentten deprem bölgesine gönderilecek yardımlar için yardım koordinasyon toplantısı düzenlediklerini bildirdi

Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesi fuar alanında yardım malzemelerinin toplandığını aktaran Palancıoğlu, "Tüm belediyelerimiz, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri 1. OSB, Mimarsinan ve İncesu OSB, Kayseri Ticaret Borsası, MÜSİAD, Türk Kızılay Kayseri Şubesi, sanayicilerimiz ve hayırseverlerimizle el ele verdik. Yardım malzemelerini Organize Sanayi Bölgesinin fuar alanında toplayarak tırlarla deprem bölgesine yolluyoruz. Yardım tırlarımızı organize bir şekilde bekletmeden yola çıkarıyoruz. Yardım için gösterilen duyarlılığa canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Melikgazi Belediyesi, ilçede evlerine giremeyen vatandaşları belediyede ve tesislerde misafir ederek çay, çorba, simit ikramında bulunuyor.

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