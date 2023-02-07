Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan minik Emin'i itfaiye ekipleri kurtardı

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KAYSERİ AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde bu kentte enkaz altında kalan 6 yaşındaki Emin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalara destek vermek amacıyla Kahramanmaraş'a giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Kozanoğlu Apartmanı'ndaki bir enkazdan 6 yaşındaki Emin'i çıkardı.

Emin'in enkazdan sağ çıkarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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