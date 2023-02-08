Hatay'da kurtarma ekibi aynı aileden 4 kişiyi 46 saat sonra enkazdan çıkardı

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KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde enkazda kalan aynı aileden 4 kişi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arama kurtarma ekiplerince 46 saat sonra sağ kurtarıldı.

Kayseri OSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kırıkhan'da arama kurtarma faaliyetlerine devam eden ekip, 5 katlı binanın enkazında kalan aileyi kurtarmak için çalışma yaptı.

Aralıksız devam eden kurtarma çalışmalarında ekipler önce anne ve babayı, daha sonra iki kızı enkazdan çıkardı.

Depremden 46 saat sonra enkazdan çıkarılan Murat, Fatoş, Kübra ve Fatma İdil Sönmezateş, sağlık ekiplerine teslim edildi.





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