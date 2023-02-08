Depremzedeler Kayseri ve Sivas'ta yurtlara yerleştiriliyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Sivas'taki yurtlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden gelen depremzedeleri misafir ediyor.

Kayseri Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Yılmaz, AA muhabirine, depremzedeleri ilk olarak 1914 kapasiteli Melikgazi KYK Kız Öğrenci Yurdu'na yönlendirdiklerini söyledi.

Dünden itibaren depremzedelerin gelmeye başladığını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda yaklaşık 200 depremzede burada barınmakta. Kayseri merkezde 10 yurdumuz var. 2 de merkezin dışında var. Bütün yurtlarımız alarm seviyesinde. Bu 10 yurdumuzun toplam 13 bin kapasitesi var. 13 bin kapasiteyi tamamen depremzedelerimize ayırdık. Bütün yurtlarımız açık. Doldukça diğer yurtlarımıza inşallah havale edeceğiz. Atatürk Spor Salonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün lojistik merkezi oldu. İstanbul, Ankara'dan bu tarafa gelen yardım malzemelerini buradan sevk ve idare ediyoruz."

Sıcak yemeklerinin de olduğunu belirten Yılmaz, "Bunun yanında öğrencilerimiz bile artan, kullanmadıkları, yeni ve temiz malzemelerini buraya getirdi. Buradan Elbistan ve Kahramanmaraş'a 3 gündür biner kişilik yemek gönderiyoruz. Ocak ve tüp de gönderdik. Çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

- "Sadece dede ve bir oğlu kaldı"

Depreme eşi ve 2 çocuğuyla Adıyaman'da yakalanan İŞKUR personeli Ahmet Güzel de deprem sırasında çocuklarla güçlükle binadan çıkabildiklerini anlattı.

İŞKUR binasının da yıkıldığını aktaran Güzel, 5 personelin enkazda kaldığını söyledi.

Tanıdığı birçok kişinin enkazda kaldığını kaydeden Güzel, "Teyzemin eşi, çocukları, gelini 3 katlı binada kaldı. Sadece dede ve bir oğlu sağ, diğerleri vefat etti." dedi.

- "İkinci depremi de yine içeride yaşadık"

Kahramanmaraş'tan eşi ve 3 çocuğu ile gelen öğretmen Canan Kaplan ise "Çok iyi karşılandık. İlk önce hastaneye gittik. Hastaneden buraya yönlendirdiler bizi. Geldiğimizden beri öğrenci kardeşlerimiz bile bize yardımda bulundu. Çocuk bezine kadar her şeyimizi karşıladılar. Çok mutluyuz, sıcak bir ortamdayız." ifadesini kullandı.

Çok korktuklarını ancak kendilerine sahip çıkıldığını dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"Deprem anında yataktan düştüğüm gibi 'çök kapan' yaptım. Eşim çocuklara koşmuş. O kadar çok korktuk ki çocuklarla beraber aşağıya indik. Sekizinci kattaydık. Cahilce davrandım. Eşimle beraber 'bir daha olmaz' diye düşündük. Tekrar yukarı çıktık. Biraz dinlenelim diye. Çünkü hava çok soğuktu. Arabanın içinde çocuklar da durmuyordu. İkinci depremi de yine içeride yaşadık. Sonra nasıl çıktığımızı bilmiyorum."

- Sivas

Malatya'dan dizel tren setleriyle Sivas'a gelen 143 depremzedenin 120'si, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde kentteki Binali Yıldırım Kız Yurdu Yerleşkesi ve Kadı Burhanettin Yurdu'na yerleştirildi, 23'ü ise yakınlarının evine götürüldü.

Şarkışla ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Öğrenci Yurdu'na da Kahramanmaraş’tan gelen 400 depremzede yerleştirildi.

Depremzedelerin sağlık, giyecek ve sıcak yemek ihtiyaçları kaymakamlık ve belediyenin afet koordinasyon merkezince karşılanıyor.

Depremzedeleri ziyaret eden Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, "Yurdumuzda 500 kişi istihdam edebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim yurtlarımız da var. Dolayısıyla Şarkışla'da kalacak yer konusunda problem yok." dedi.

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