Depremden etkilenen Kayseri'de bazı vatandaşlar evlerine geçti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği Kayseri'de belediyenin sosyal tesislerinde ve camilerde kalan bazı vatandaşlar evlerine döndü.

Depremin ardından ailesiyle iki günü araçlarında ve belediyenin sosyal tesislerinde geçiren Nural Karabulut, AA muhabirine, deprem anında çocuklarını ve annesini düşündüğünü söyledi.

Yaşanan ikinci depremin ardından belediyenin sosyal tesislerine sığındıklarını belirten Karabulut, bugün 4 katlı apartmanın birinci katta bulunan evlerine geçtiklerini ifade etti.

Deprem haberlerini izledikçe gözyaşlarına hakim olamadığını belirten Karabulut, "Biz burada oturuyoruz ama oradakiler çok zor durumda. Müsaade etseler tırnaklarımla kazıp çıkartmak istiyorum. Devletimizin her yere el uzatıyor, vatandaşlarımız yardımcı oluyor. Allah razı olsun hepsinden. Televizyonda görüyoruz, içimiz yanıyor." diye konuştu.

- KAYMEK'te misafir ediliyorlar

Pazarcık ve Elbistan depremlerinin şiddetli hissedildiği kentte evleri hasar gören ve tedbir amaçlı evlerine giremeyenler ise Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesislerinde kalmaya devam ediyor.

Çocuklarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'de (KAYMEK) kalan Yunus Demirtaş, deprem sırasında çocuğunu kucağına alarak evinden çıktığını söyledi.

Kendilerine kucak açan KAYMEK'e teşekkür eden Demirtaş, "Sağ olsunlar bize sahip çıkıldı, destek olundu. Burası güvenli. Şu an bir sıkıntımız yok. Evimize gitmeye korkuyoruz. Binamızda büyük çatlaklar var. Buradayız, bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olur." dedi.

Öte yandan, deprem nedeniyle kepenk kapatan esnafın çoğu da iş yerlerini açtı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.