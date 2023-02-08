İskenderun Limanı'ndaki yangına müdahalede Kayseri itfaiyesi de görev alıyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı'nda çıkan yangına Kayseri itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, bölgeye gönderilen 3 araç ve 12 personelden oluşan itfaiye ekibinin limandaki yangının söndürülmesine destek verdiğini aktardı.

Deprem bölgesinde Türkiye'nin tek yürek mücadele ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Yüzyılın en büyük deprem felaketi sonrası depremden etkilenen bölgelerde yaraları sarma çalışmalarına itfaiye, fen işleri, KASKİ ve elektrik şirketi gibi birimlerimizle destek vermeye devam ediyoruz. Depreme bağlı olarak Türkiye'nin dördüncü büyük limanı olan İskenderun Limanı'nda çıkan yangına müdahale çalışmalarına katılıyoruz." ifadelerini kullandı.





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