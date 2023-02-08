İç Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası Kayseri, Kırıkkale, Sivas ve Yozgat'tan yardım malzemelerinin bölgeye gönderilmesine devam ediliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde 237 araç ve 362 personel ile arama kurtarma çalışmalarına destek veren belediye, barınma ve gıda ihtiyacı için de imkanlarını seferber ediyor.

Gıda, ısıtıcı ve battaniye gibi malzemelerin yüklü olduğu 40 tırını daha önce bölgeye gönderen Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için çeşitli unlu mamullerden oluşan gıda maddelerini de bölgeye ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmek, simit, poğaça, galeta, pide, bazlama gibi 316 bin 215 paket unlu mamul deprem bölgelerine gönderildi.

Öte yandan, Kayseri Üniversitesi, başlattığı yardım seferberliği ile toplanan battaniye, ısıtıcı, tüp, çocuk bezi, çocuk maması, giysi, ayakkabı, çorap, hasta bezi, su, süt, bisküvi, ton balığı, kuru gıda, ıslak mendil, mazot gibi ihtiyaç malzemelerini Kayseri Kızılay Şubesi aracılığı ile deprem bölgesindeki illere gönderdi.

Melikgazi Belediyesi de vinç, 4 iş makinesi, yakıt tankeri, 2 kamyonet, 4 tır, 2 adet 4x4 kar küreme aracı ile deprem bölgesinde görev yapıyor.

Sarıoğlan ilçesinde de vatandaşların bağışladığı giysi ve yiyecekler ile ısınma malzemeleri tırlarla deprem bölgesine gönderildi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'deki köylerde besiciler tarafından toplanan 200 küçükbaş hayvan, Kırıkkale Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Hayvanlar mezbahada kesildikten sonra etleri kavurma yapılıp deprem bölgesine ulaştırılacak.

Kentte Valilik, belediye, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarınca gün içinde toplanan yardım malzemeleri de akşam tırlara yüklenerek deprem bölgelerine gönderiliyor.

- Sivas

Sivas'ta valilik ve belediye koordinesinde başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Kampanya kapsamında toplanan battaniye, çocuk bezi, ısıtıcı, mama, bot, giysi, su ve ekmekler tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor.

Kent merkezinden şu ana kadar 8 tır ve 3 kamyon yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırıldı.

Şarkışla ilçesinden yardım malzemelerinin bulunduğu 4 tır, Suşehri'nden ise 12 kamyon deprem bölgesine gönderildi.

Şarkışla'dan ayrıca bölgeye 7 bin litre mazot ulaştırıldı.

Ulaş ilçesine bağlı Baharözü köyünde ise gönüllü kadınlar Malatya'daki depremzedeler için 5 köy fırınında ekmek yapmaya başladı.

Ekmeklerin, belirli periyotlarla kaymakamlık koordinesinde Malatya'ya ulaştırılacağı bildirildi.

- Yozgat

Yozgat Belediyesi tarafından 2 tır su, battaniye ve gıda gönderilirken, Sorgun Belediyesi de 11 tır ve 6 kamyonet ile çeşitli yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdı.

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