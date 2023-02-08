Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Göksun ve Afşin'e gitti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremin yaşandığı Kahramanmaraş'ın Göksun ve Afşin ilçelerine destek ziyaretinde bulunarak, koordinasyon çalışmalarına öncülük etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, destek amaçlı deprem bölgesine giderek, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Büyükkılıç, Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar'dan bilgi aldı. Culukar, en ciddi yardımların Kayseri'den geldiğini belirterek, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Daha sonra Afşin'e geçen Büyükkılıç, burada da depremde ağır hasar gören binalarda yapılan arama kurtarma faaliyetlerini gördü.

Büyükkılıç, devlet ve milletin el ele çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüğünü belirterek, yaraların hep birlikte sarılacağını kaydetti.



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