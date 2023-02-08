Kayseri Valiliği sosyal medyadan depremle ilgili asılsız paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yapılan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların, ülkenin geçtiği zor günlerde yapacakları sosyal medya paylaşımlarında daha dikkatli davranmaları, Valilik ile kamu kurum ve kuruluşlarının resmi sosyal medya hesapları dışındaki hesaplardan gelen paylaşımlara itibar etmemeleri uyarısında bulunuldu.













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