Özvatan'dan deprem bölgesine yardım malzemesi gönderildi

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KAYSERİ (AA) - Özvatan ilçesinde kaymakamlık ve belediye öncülüğünde başlatılan kampanyada toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.



Kampanyaya destek veren ilçe halkından toplanan giysi ve erzak kolileri, belediyeye ait araçlara yüklenerek, depremin yaşandığı bölgeye gönderildi.



Kaymakam Yakup Hacıismailoğlu ile Belediye Başkanı Halit Demir, yardım malzemelerinin yola çıkarılmasını organize etti.



Hacıismailoğlu ve Demir, halkın yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya destek olan ilçe sakinlerine, malzemelerin toplanmasında görev alan kaymakamlık ve belediye çalışanları ile mahalle muhtarlarına teşekkür etti.







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