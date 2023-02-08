Kayseri OSB'deki yardım toplama merkezinden deprem bölgesine 125 tır malzeme gönderildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, yardım toplama merkezinden deprem bölgesine 3 günde 125 tır malzeme gönderdiklerini söyledi.

Yalçın, AA muhabirine, depremin ardından bağışlanan yardım malzemelerinin, 24 bin metrekare alana sahip Organize Sanayi Bölgesi fuar merkezinde toplandığını belirtti.

Merkezi Kayseri geneline açtıklarını ifade eden Yalçın, toplanan yardım malzemelerinin tırlara yüklenerek deprem bölgelerine sevk edildiğini aktardı.

Kayseri'deki esnaf ve sanayicilerden depremzedeler için istedikleri malzemeleri burada Kızılay, AFAD ve Melikgazi Belediyesi ile birlikte kayıt altına aldıklarını dile getiren Yalçın, buradan da acil ihtiyacı olan 10 kente gönderdiklerini anlattı.

Halkın büyük destek verdiğini vurgulayan Yalçın, "Halkımız, elhamdülillah sanayicimiz, cömert. Ellerinden ne geliyor, güçleri neye yetiyorsa bağışlıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Kardeşlerimizden yardımlarını kesmemelerini, devam ettirmelerini istiyoruz. Çünkü 10 şehirde yıkım büyük. Yarım saat önceye kadar 125 tır sevk ettik. İnanıyorum ki bu, ilerleyen günlerde 3'e, 4'e katlayacak." diye konuştu.

Deprem bölgelerinde ağırlıklı gıdaya ihtiyaç duyulduğunun iletildiğini kaydeden Yalçın, "Montlara, çocuk mamalarına ihtiyaç var. Özellikle hijyen malzemeleri. Halkımız, sanayicilerimiz, esnafımız bu malzemelerden yardım ederlerse seviniriz. Biz de buradan sevk ederiz inşallah." dedi.

OSB olarak depremin ilk günü 2 araçla 8 arama kurtarma personelini bölgeye yönlendirdiklerini ifade eden Yalçın, akabinde 2 tam donanımlı yangın aracını İskenderun Limanı'ndaki yangın için görevlendirdiklerini aktardı.

Yalçın, OSB arama kurtarma ekiplerinin 15 kişiyi enkazdan kurtardığını da sözlerine ekledi.

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