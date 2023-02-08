Kayseri'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesinden yaralı afetzedelerin tedavilerine destek olmak amacıyla 6 kişilik sağlık ekibi bölgeye yola çıktı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Per, Prof. Dr. İsmail Dursun, Prof. Dr. Mehmet Canpolat, Araştırma Görevlisi Mücahit Mesnek ve hemşireler Murat Kılıç ile Kürşat Çoban'dan oluşan gönüllü sağlık ekibi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu tarafından uğurlandı.

Öte yandan, Kayseri Valiliği koordinasyonunda Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından başlatılan kampanya kapsamında deprem bölgesine 3 tır yardım, bir kamyonet sağlık malzemesi gönderildi.



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