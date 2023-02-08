Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan 5 yaşındaki Mira'nın doğum günü kutlandı

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KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş'ta depremde enkazdan kurtarılan 5 yaşındaki Mira Tuncel'in doğum günü kutlandı.

İncesu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 2 saat kaldığı enkazın altından çıkarılarak İncesu Sosyal Tesislerine yerleştirilen Mira Tuncel'in doğum günü dolayısıyla pasta kesildi.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in hazırladığı etkinlikle doğum günü kutlanan Mira'nın mutlu olduğu görüldü.

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