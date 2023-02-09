Kayserili itfaiyeciler, Kahramanmaraş'ta 3 yaşındaki Mina'yı enkazdan kurtardı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 3 yaşındaki Mina'yı 64 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin 237 araç ile 362 personeli, arama ve kurtarma çalışmalarına katılıyor.

İtfaiye ekipleri, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Bahar Apartmanı'nda enkazda kalan 3 yaşındaki Mina'yı kurtarmak için 30 saat çalıştı.

Depremden 64 saat sonra sağ kurtarılan Mina, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerin Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtardığı 6 yaşındaki Berat ile itfaiye eri arasındaki diyaloğun görüntüleri, sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

İtfaiye erinin, "Berat" diye seslenmesi üzerine "Buyur" diyen Berat, daha sonra itfaiye erinin söylediklerini yaptı.

İtfaiye eri, "Arkandayım, geldim, haydi aslanım" diye Berat'ı sakinleştirdi ve enkazdan sağ çıkardı.

Kayseri ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde toplam 34 kişiyi enkazdan sağ kurtarmayı başardı.

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