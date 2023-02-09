Kayserili mobilyacılar depremzedeler için battaniye ve uyku tulumu üretimine başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de mobilya ve yatak üreticileri deprem bölgelerindeki insanlar için battaniye ve uyku tulumu üretimine başladı.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, AA muhabirine, deprem bölgelerinde battaniye sıkıntısı olduğunu öğrendiklerini, buradakilerin yaşama tutunması için mobilyacılar olarak çalışma başlattıklarını söyledi.

Yalçın, İstanbul'dan 30 bin battaniye satın aldıklarını ancak "cumartesi gününden önce sevk edilemeyeceği" belirtilince başka çözüm yolları aradıklarını, Kayseri'deki 30 yatak firması yöneticisi ile ele ele vererek 30 bin battaniye ve uyku tulumu üretmeye karar verdiklerini anlattı.

Bu kapsamda hayırseverlerden kiminin kumaş yardımında bulunduğunu, kiminin de fabrikası ve çalışanlarını tahsis ettiğini aktaran Yalçın, dün itibarıyla termovat keçe battaniye ve uyku tulumu üretmeye başladıklarını ve ilk etapta 2 bin ürünü bölgeye gönderdiklerini kaydetti.

Bugün de seri üretime geçtiklerini ve 5-6 bin ürünü daha tamamlamayı amaçladıklarını vurgulayan Yalçın, "Hedefimiz 3-4 gün içerisinde 30 bin uyku tutulumu ve battaniye üretmek. Çünkü satın aldığımız battaniye daha ortada yok. Tüm Türkiye, tüm fabrikalardan battaniye satın alıyor, yetişmiyor. Biz de bu noktada kendimizce böyle bir çözüm ürettik. Yatak fabrikalarımızın hepsi battaniye ve uyku tulumu üretmeye başladı." ifadesini kullandı.

Yalçın, 30 bin ürünü birkaç gün içinde tamamlayıp depremden etkilenen bölgelere göndereceklerini bildirdi.

Deprem bölgesindeki insanların yaşam mücadelesine destek olmak için çalıştıklarını belirten Yalçın, "Hayata tutunmaları için mücadele ediyoruz. Tek kaygımız, tek derdimiz can. Allah'ın yarattığı bu insanların başına gelen bizlerin, hepimizin başına gelebilir. Bugün birlik günü. Bugün milli mücadele günü. Bugün seferberlik günü. Biz bu duyguyla, halis niyetlenenler olarak yola çıktık. Tek derdimiz ülkemizin, aziz milletimizin, bu zor durumuna merhem olabilmek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.