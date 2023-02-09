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Depremlerde hayatını kaybeden 21 kişi Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Niğde ve Yozgat'ta defnedildi

AA

Depremlerde hayatını kaybeden 21 kişi Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Niğde ve Yozgat'ta defnedildi

KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da yaşamını yitiren 21 kişinin cenazesi Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Niğde ve Yozgat'ta toprağa verildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eşiyle birlikte yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni 29 yaşındaki Büşra Pekcan'ın cenazesi Kayseri'ye getirildi.

Pekcan'ın cenazesi, Hacı Ömer Tarman Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Pekcan'ın, kendisi gibi biyoloji öğretmeni olan eşi Emrah Pekcan'ın cenazesi ise memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde defnedildi.

Büşra Pekcan'ın, 8 aylık evli eşiyle yarıyıl tatili için ailesinin bulunduğu Kayseri'ye geldiği, tatil bitimi Gaziantep'e döndüğü öğrenildi.

- Belediye personelinin anne ve babası da hayatını kaybetti

Kayseri'den Kahramanmaraş'a kızını ziyarete giden ve 7,7 şiddetindeki depremde enkazda kalarak hayatını kaybeden Hacılar Belediyesi personeli Bekir Herdem'in annesi Şerife ve babası Mehmet Herdem de Hacılar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hacılar Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından çiftin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

- Kırşehir'de polis ve öğretmen çiftle inşaat ustası defnedildi

- Kahramanmaraş ve Adıyaman'da hayatını kaybeden polis ve öğretmen çift ile inşaat ustası Kırşehir'de toprağa verildi.

Adıyaman'da yaşadıkları apartmanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden özel harekat polisi 31 yaşındaki İsmail Ülker ile 26 yaşındaki eşi öğretmen Özge Ülker'in cenazeleri, yakınları tarafından Kırşehir'in Kaman ilçesine getirildi.

Polis ve öğretmen çiftin cenazeleri, merkez Çarşı Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Hacıpınar Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze töreni sırasında İsmail Ülker'in babası Vahit ve dedesi İsmail Ülker, gözyaşı döktü.

Törene, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Kaman Kaymakamı Mehmet Usta, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak ve vatandaşlar katıldı.

Çalışmak için 10 gün önce gittiği Kahramanmaraş'ta kaldığı otelin çökmesi sonucu hayatını kaydeden inşaat ustası Levent Ekici'nin (51) cenazesi de Kırşehir merkez Ali Çam Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kortulu köyü mezarlığında defnedildi.

- Kırıkkale

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki binanın enkazından çıkarılan Ayşe Betül (30), kızı Zümra (4), görümcesi Özlem Aktaş (23) ve kuzeni İkra Süme'nin (23) cenazeleri, memleketleri Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine getirildi.

Aktaş ailesi ve Süme için Merkez Cami'de düzenlenen cenaze töreninde, enkazdan yaralı olarak çıkarılan baba Abdullah Aktaş, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından Ayşe Betül, Zümra ve Özlem Aktaş ile İkra Süme'nin cenazeleri Karakeçili Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, ailenin yakınları, Kaymakam Ali Can Uludağ, Belediye Başkanı Veysel Aydemir ve vatandaşlar katıldı.

Özlem Aktaş'ın, kuzeni İkra Süme ile bir süre önce gezmek için ağabeyi Abdullah Aktaş'ın yanına gittikleri, Aktaş'ın yaralı olarak enkazdan çıkarılan bir çocuğuna da henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

- Niğde

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremde enkazda kalarak hayatını kaybeden öğretmen Ahmet (25), eşi Sevde Nur (25), çocukları Betül (3) ve 1 aylık Büşra Tosuner, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki göçükte yaşamını yitiren Kamil Genç (48) ile Adıyaman'daki enkazda ölen Alp (32), eşi Sevgi (30) ve 1 yaşındaki çocukları Yusuf Canlı'nın cenazeleri, Niğde'ye getirildi.

Tosuner ailesinin cenazeleri Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde, Kamil Genç'in cenazesi Çayırlı köyünde, Canlı ailesinin naaşları ise Yaylayolu köyünde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Tosuner çiftinin görev yerine yeni atandığı, Kamil Genç'in eşi ve çocuklarını depremden önce İskenderun'dan Niğde'ye gönderdiği öğrenildi.

- Yozgat

Hatay'da depremde yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Başçavuş Naim Özkaya (50) ve annesi 75 yaşındaki Güler Özkaya, memleketleri Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeleri Yozgat'ın Şefaatli ilçesine getirilen Astsubay Başçavuş Özkaya ve annesi için Yeşilyurt Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlunun cenazeleri Kabakini köyü mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Şefaatli Kaymakamı Yusuf Ilıca, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, cenaze yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Astsubay Başçavuş Özkaya'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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